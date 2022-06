Via Bolla- Rozza (Pd): Bene il monitoraggio delle forze dell’ordine ma senza sgombero, demolizione e ricollocazione non si andrà da nessuna parte

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 18:06

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2022 – Bene il monitoraggio continuo delle forze dell’ordine ma senza sgombero, demolizione e ricollocazione non si andrà da nessuna parte. La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza commenta così la nota del prefetto di Milano, Renato Saccone che ha disposto un monitoraggio continuativo delle forze dell’ordine sul quartiere. “Il monitoraggio- afferma Rozza- che il prefetto ha assicurato di garantire va benissimo ma non basta. Bisogna accelerare le procedure di sgombero e contemporaneamente farsi trovare pronti per la demolizione con le gare d’appalto già espletate. In caso contrario non ci sarà una soluzione al dramma di via Bolla”.