Buccinasco. Incidente in via Lomellina, 37enne in codice giallo; 53enne cade da bici, ricoverato al Pini

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 21:08

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.20, in via Lomellina, all’altezza del civico 16, è avvenuto un incidente, la cui modalità è in fase di accertamento, e una donna di 37 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano, dopo esser stata soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza.

Mentre, poco prima delle ore 18.00, in via Lazio, all’altezza del civico 83, un uomo di 53 anni è caduto dalla bici riportando contusioni ad un arto. Soccorso è stato trasportato in codice verde all’ospedale Pini di Milano.

V. A.