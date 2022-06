Notte Blu, sabato a Cesano Boscone musica,  cibo e festa nelle strade cittadine: il programma

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 16:13

Cesano Boscone, 16 giugno 2022 – Musica per gusti diversi, con band dal vivo e dj set, gonfiabili e laboratori per bambini, mercatino per hobbisti, esibizioni di danza e dimostrazioni di attività fisiche che fanno bene alla salute. E poi ancora buon cibo e ricchi aperitivi. Questo, tra molto altro, il programma della Notte Blu 2022 che si terrà dal pomeriggio di sabato 18 giugno nelle strade di Cesano Boscone, dal Parco Pertini a via Roma, da via Dante a via Repubblica al centro storico.

Un’iniziativa che animerà quasi ogni angolo di Cesano e che è promossa e organizzata da ASCO, la locale associazione dei commercianti, diverse associazioni cittadine e con il contributo e il sostegno del Comune di Cesano Boscone.

Una bella occasione – commenta il Sindaco Simone Negri – per stare insieme e godersi la città e le tante iniziative organizzate dalla nostra rete cittadina di commercianti, una rete che nonostante le tante difficoltà continua a dimostrarsi viva e molto attiva. Il programma è bello, articolato e ottimo per tutti i gusti: per grandi e famiglie, per i giovani e anche per i più piccoli”.

“I commercianti sono tra le categorie economicamente più colpite dalla pandemia e dal rincaro dei prezzi – aggiunge il vicesindaco e assessore al commercio, Salvatore Gattuso. L’amministrazione comunale, dopo gli interventi disposti per cercare di alleviare le loro sofferenze, continua a sostenere con atti e iniziative concrete un settore fondamentale per tutta la nostra comunità”.