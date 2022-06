Buccinasco – Illuminazione solare per il parco Petrarca

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 16:40

Buccinasco (16 giugno 2022) – È stato riaperto il parco di via Petrarca, chiuso nei giorni scorsi per i lavori di installazione del nuovo impianto di illuminazione “intelligente”, nell’ambito di un intervento del valore di 630 mila euro che coinvolge anche i parchi Mortisia e Spina Azzurra. Progressivamente saranno sostituiti i pali di tutti i parchi cittadini.

I nuovi pali della luce utilizzano tecnologie verdi e innovative: si tratta di pali privi di collegamento alla rete elettrica e dotati di un sistema fotovoltaico che alimenta batterie a lunga durata.

Da oggi e per 7 giorni resterà chiuso il parco Mortisia (via della Costituzione) dove sono iniziati i lavori: per agevolare l’intervento e consentire l’utilizzo di mezzi pesanti in sicurezza per una settimana (salvo imprevisti e cattivo tempo) il parco non potrà essere utilizzato.

“Portiamo a termine questa prima fase di lavori sugli impianti di illuminazione nei parchi – dichiara il sindaco Rino Pruiti – che proseguiranno nei prossimi mesi e anni anche nelle tante aree verdi della nostra città. Anche questo è un passo importante verso la rigenerazione urbana che ci sta a cuore e abbiamo assunto anche come punto principale del nostro programma elettorale: vogliamo una città più sostenibile e dobbiamo lavorare in ogni ambito, dall’illuminazione alle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici fino alla battaglia per migliorare i mezzi pubblici e ottenere la metropolitana”.