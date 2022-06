Rozzano. Esplode caravan: donna muore carbonizzata e un ferito gravissimo

Ultimo aggiornamento il 19 Giugno 2022 – 19:20

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 19 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.15, in via Boccaccio, nella zona industriale, una esplosione è avvenuto in un camper in sosta. Le fiamme si sono, poi, propagate ad un altro camper vicino. Una donna di 78 anni è morta carbonizzata. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri della Compagnia di Corsico, oltre all’elisoccorso. Un uomo di 81 anni è stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del corpo all’ospedale Policlinico di Milano, mentre, un 31 enne, è rimasto coinvolto, ma, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Redazione