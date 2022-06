Usmate Velate. Notte Bianca 2022: pronto il programma per sabato 2 luglio

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 19:29

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 21 giugno 2022 – Musica dal vivo, animazione, street food, ballo country, esposizione di auto tuning, esercizi commerciali aperti, bancarelle con sfiziosità gastronomiche e, per finire, uno straordinario spettacolo piro-musicale.

Il Comune di Usmate Velate ha definito il programma ufficiale della Notte Bianca 2022, l’evento promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione territoriale di Vimercate di ConfCommercio. L’evento rientra fra le proposte del Distretto del Commercio Brianza dei Parchi.

“Ai nostri cittadini vogliamo regalare una giornata spensierata, in cui vi sia la possibilità di vivere il nostro territorio in maniera festosa, lasciandosi coinvolgere dalle numerose proposte che dal pomeriggio alla tarda notte caratterizzeranno Usmate Velate – spiega Pasquale De Sena, assessore con delega agli Eventi – Fin da quando abbiamo iniziato il coordinamento per promuovere la Notte Bianca, ho riscontrato entusiasmo e voglia di fare in tutti i soggetti coinvolti. Ora, non vediamo l’ora di sabato 2 luglio: vivremo una giornata speciale, la più attesa dell’estate”.

Divertimento, cultura, commercio e gastronomia caratterizzeranno la Notte Bianca che vedrà il proprio polo di riferimento nel centro di Usmate, fra corso Italia, via Roma, via Cavour, via Casati e Piazza Pertini.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, a partire dallo spettacolo “C’est pas grave” che alle 18.30 si terrà in Piazza Pertini nell’ambito della rassegna Caffeine. In orario di cena spazio a cibo, musica e balli, mentre motori e animazioni da strada saranno protagonisti dal primo pomeriggio attirando l’attenzione dei più curiosi.

La serata proseguirà nel centro di Usmate prima di spostarsi verso il Centro sportivo comunale: qui, a mezzanotte, è previsto lo spettacolo piromusicale che concluderà la lunghissima giornata di eventi.

“Dopo le due edizioni rinviate del 2020 e del 2021, quest’anno siamo orgogliosi di poter proporre al nostro territorio, e a tutta la Brianza monzese e lecchese, un momento in cui ritrovarsi per fare festa – conclude De Sena – Il Comune, grazie all’immancabile supporto degli agenti di Polizia Locale e dei volontari di Protezione Civile, ha lavorato instancabilmente per portare a compimento questo evento. Un doveroso ringraziamento per la collaborazione e il supporto va alla delegazione di Vimercate di ConfCommercio, sempre propositiva nel supportare le nostre idee”.