Medi-Market Italia completa il suo progetto di rebranding

24 Giugno 2022

portando ad insegna “Medi-Market” anche l’ultimo punto vendita di Via Torino 51 a Milano

Il 25 giugno l’evento di inaugurazione in collaborazione

con il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2022. Il 25 giugno 2022 è una data importante per Medi-Market Italia – parte del gruppo belga Medi-Market Group, leader nel settore della salute e del benessere – perché segna il raggiungimento del primo importante obiettivo del progetto di sviluppo sul territorio italiano 2022: con l’inaugurazione dell’ultimo negozio in Via Torino, 51 a Milano, tutti e 10 i punti vendita sono ufficialmente ad insegna Medi-Market.



Per ogni riapertura l’azienda, che ha molto a cuore l’ideazione di attività di marketing in linea con il target e la geolocalizzazione dei punti vendita, ha puntualmente scelto partnership di grande spessore, legandosi a player dal forte appeal sul territorio. Per Via Torino, 51 a Milano la collaborazione è stata studiata con il Museo della Scienza e della Tecnica, con cui il Gruppo condivide la mission di rendere accessibile la cultura: il Museo lo fa attraverso la promozione e la diffusione della cultura tecnico-scientifica in tutte le interazioni con la società, Medi-Market applicando il concept Democratising Health Expertise, ovvero la cultura della salute e del benessere alla portata di tutti senza compromessi, grazie a prodotti e servizi di altissima qualità a prezzi davvero competitivi.



Ai primi 60 clienti che effettueranno un acquisto minimo di 40€, Medi-Market omaggerà i biglietti della validità di 1 anno per visitare l’avveniristico Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e 1 Buono sconto di 10€ su una spesa di 50€ per tutti gli iscritti al programma fedeltà (che sarà possibile sottoscrivere anche al momento).



La forte accelerazione della presenza sul territorio italiano del Gruppo, che ad oggi vanta 10 punti vendita dislocati tra Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, proseguirà nei prossimi mesi dell’anno con l’apertura di altre sedi e nel 2023 l’obiettivo sarà raggiungere aree ad oggi non coperte. Medi-Market è inoltre presente in Europa con più di 80 punti vendita tra Belgio, Lussemburgo e Francia.



“La cultura del benessere è alla base del nostro modello di business” – afferma Alessandro Catelli, Responsabile Marketing del Gruppo – “e per ogni evento abbiamo cercato di tradurre questo valore offrendo ai nostri clienti esperienze dalla forte connotazione socio-culturale che in qualche modo abbattessero le barriere, vuoi economiche, vuoi temporali, che spesso non permettono di godere delle meraviglie del territorio dove si abita. Nei nostri punti vendita ogni giorno rompiamo la barriera del bancone, insieme a quella che i migliori prodotti debbano per forza essere i più costosi, grazie ad un’equipe altamente formata, composta da farmacisti e addetti vendita che si muovono liberamente nel negozio.”



Come per le aperture, anche in questa fase, il Gruppo ha deciso di realizzare una campagna di teasing online sulla pagina Instagram dove, sotto i post, si può accedere ad una landing page speciale e seguire passo per passo il restyling: https://medi-market.it/rebranding-mi2/.

V.A.