Torna la Notte Bianca di Ceriano, l’evento più atteso

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2022 – 16:47

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 30 giugno 2022 – È iniziato il conto alla rovescia, torna sabato 2 luglio la “Notte Bianca di Ceriano Laghetto”, uno degli eventi più attesi dell’estate in tutta la nostra zona. Dopo due anni di stop forzato, finalmente si può tornare a divertirsi in piazza e fare tardi nella notte più divertente dell’estate. Il programma degli eventi è lunghissimo e coinvolge tutta l’area centrale del paese e non solo, con attività ed intrattenimenti che avranno inizio fin dal pomeriggio per i più piccoli per concludersi a ridosso dell’alba per gli amanti del tirar tardi.

Fin dalle ore 15 di sabato nel Giardinone ci saranno gonfiabili, seggiolini volanti, trenino, jump e bolle d’acqua, poi in via Manzoni i mini quad, in via Mazzini i giochi di una volta e truccabimbi e il circuito di mini bike. Apriranno successivamente le mostre, di fotografia in sala consiliare, di pittura nelle vetrate della biblioteca, dove dalle 16 ci sarà anche una lettura animata ad aprire gli incontri di presentazioni di libri.

Dalle 17,30 si comincerà ad entrare nel vivo degli appuntamenti con il dj set, che introdurrà l’esibizione di kick boxing, di majorettes (18,30) e di jazzercise (ore 20) e poi ancora ballo, danza e fitness, oltre a balli latini tra piazza Diaz, via Carducci e via Cadorna.

Alle 20,30 ci sarà la dimostrazione di unità cinofila “Tequila Protezione civile”, mentre dalle ore 21 inizierà la musica dal vivo con “Made in Italy” e “Ginori’s”. Alle 22 in via Cadorna la sfilata di abiti da cerimonia e storici del Settecento, mentre in piazzale Martiri delle Foibe ci sarà un’esposizione con premiazione di auto tuning. In via Cadorna saranno esposti oggetti d’epoca e auto d’epoca. Alle 22,30 è prevista l’esibizione più importante della serata, con l’atteso ritorno a Ceriano del gruppo “The Funky machine” che farà cantare e ballare tutti con repertorio di brani indimenticabili degli anni ‘70, ‘80 e ’90. Ci saranno i trampolieri, il mangiafuoco ed un sacco di altre attrazioni e occasioni di divertimento per la cui descrizione si rimanda al programma dettagliato.

Ricchissima anche l’offerta gastronomica, dai vari tipi di pasta al Giardinone con la Pro Loco Ceriano Laghetto, al barbecue di Italian Bbq in piazza Lombardia, al pesce fritto in via Carducci, alla cena sotto le stelle in via I maggio, alla cena con gli Alpini in Villa Rita al Tropical Brasil di via I maggio, all’apericena di via Cadorna al chiosco mojito, allo street food, la frutta da passeggio e un sacco di altre stuzzicherie proposte da tutti i locali di Ceriano. Alle 2 di notte in piazza Diaz le brioches appena sfornate per tutti. “Stiamo lavorando ad un’edizione memorabile della notte bianca, di cui tutti sentiamo la mancanza di questi ultimi due anni” -spiega l’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Romana Campi. “C’è grande collaborazione da parte di tutti, gruppi, associazioni, commercianti, grande voglia di dare il meglio per allestire un appuntamento che sia bellissimo e indimenticabile. È l’occasione giusta per tornare a incontrarci nelle nostre piazze e nelle nostre strade e divertirci insieme”.