LAGO DI VARESE RIAPRE ALLA BALNEAZIONE

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2022 – 14:43

CENCI (M5S): «Il lago torna a vivere: è il coronamento di un lungo lavoro. Grazie a chi si è battuto con me e a chi mi ha ascoltato»

/mi-lorenteggio.com) Varese, 2 luglio 2022. Roberto Cenci (M5S): «Oggi è per me è tutti i cittadini un giorno particolare, il lago di Varese torna a vivere. Sono spiaciuto di non poter partecipare all’evento per il quale ho tanto lavorato, che ho sognato e desiderato.

Da anni mi sono occupato del lago di Varese del suo risanamento. Conosco in modo dettagliato le problematiche e le vicissitudini, che il lago da mezzo secolo ha avuto. Ho pubblicato uno studio quando lavoravo alla Commissione europea in collaborazione con l’università di Milano. Ho più volte indicato cosa occorreva fare, per far ritornare le acque balneabili e riportare la vita nel lago. Mi hanno ascoltato, quanto da me suggerito è stato totalmente fatto. Un ringraziamento a tutte le persone che si sono battute e hanno collaborato al suo recupero, grazie di cuore» così prof. Roberto Cenci, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia, in merito alla riapertura alla balneazione del lago di Varese.

V.A.