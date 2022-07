BISCARDINI: È CINESE IL VINCITORE  DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA PROMOSSO DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2022 – 14:10

La giuria internazionale del Concorso di architettura dei Navigli a Milano ha comunicato ieri l’elenco dei vincitori.

Il primo premio è andato ad un gruppo cinese (tra loro un architetto italiano), il secondo ad un gruppo colombiano, il terzo ad un gruppo di Singapore. La menzione speciale per gli studenti ad un altro gruppo cinese. Mentre il premio Associazione Riaprire i Navigli, con la collaborazione di Primitivo Studio, è andato ad un gruppo italiano. Le sei menzioni d’onore sono andate a due gruppi polacchi, ad un gruppo italiano e a un gruppo cinese, un indiano ed uno degli Stati Uniti d’America.

Un grande successo. Belle idee. Con questo concorso abbiamo la riprova che la riapertura dei Navigli a Milano è un progetto di grande interesse internazionale, ormai patrimonio della cultura mondiale. Al concorso hanno partecipato complessivamente 110 gruppi di architettura e dei 40 progetti selezionati dalla giuria, 34 sono stranieri, 6 italiani.

Grande soddisfazione per i risultati di questa iniziativa è stata espressa da Roberto Biscardini, presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli: ”Un concorso che ha colto nel segno la questione principale del progetto di riapertura dei navigli a Milano, finora ancora troppo sottovalutata. Come abbiamo sempre sostenuto la riapertura dei Navigli necessariamente cambierà il paesaggio di tutta la città. La qualità dei progetti selezionati dimostra che con i Navigli riaperti e con una progettualità generosa, Milano sarà migliore, più bella, più intelligente nell’uso delle risorse idriche e navigabile. Un grande progetto ambientale che affronta in concreto il tema della transizione ecologica e della qualità dell’ambiente urbano”. Biscardini ha aggiunto: “Troveremo il modo migliore per donare questi progetti alla città ed alla Amministrazione Comunale aprendo un confronto e un dibattito sulle potenzialità veramente eccezionali dei nostri navigli”.

Nel frattempo, i progetti possono essere visionati attraverso il seguente link

link https://architecturecompetitions.com/naviglicanalchallenge

