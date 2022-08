Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 20:36

(mi-lorenteggio.com) Comerio, 7 agosto 2022 – La IX Delegazione speleologica lombarda dal primo pomeriggio di oggi, domenica 7 agosto 2022, sta effettuando un intervento di soccorso in grotta a Comerio (VA). Un uomo di 35 anni si trova a circa 100 metri di profondità nella grotta Remeron e sta per essere raggiunto dai medici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, specializzati in questo tipo di operazioni. Secondo le prime informazioni, è stato colpito da un sasso. Oltre alle squadre lombarde, già presenti e operative, sono partiti per Comerio anche i soccorritori delle delegazioni speleologiche Cnsas di Piemonte, Liguria, Veneto e Trentino. Stanno intervenendo anche le squadre della parte alpina della Stazione di Varese, XIX Delegazione Lariana. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione