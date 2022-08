Salvini candidato a Milano: “Oggi chiudiamo le liste”

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2022 – 15:16

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2022 – Stamane, Matteo Salvini, segretario della Lega, si è recato presso la sede dell’AVIS cittadina per donare il sangue. Qui ai giornalisti presenti ha dichiarato: “Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano. Fra i nuovi innesti ci saranno diversi sindaci e amministratori locali, che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che con oggi avremo chiuso tutte le liste in tutta Italia”.

