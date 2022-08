Il ministro della Salute della Romania in visita agli IRCCS del Gruppo San Donato

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2022 – 15:01

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2022 – Il ministro della Salute della Romania, Alexandru Rafila, ha fatto visita oggi all’IRCCS Policlinico San Donato, all’IRCCS Ospedale San Raffaele e all’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio.

Scopo della visita, dopo il recente rinnovo della convenzione tra il Gruppo San Donato e il Ministero della Salute romeno, confermare lo storico rapporto di collaborazione. Grazie infatti alla convenzione stipulata 10 anni fa per la cura delle patologie cardiache congenite in età pediatrica, sono stati oltre 2000 i bambini cardiopatici operati dai cardiochirurghi del Policlinico San Donato: 1700 nei 4 centri universitari romeni a Bucarest, a Iasi, a Timisoara e a Cluj-Napoca e circa 600, i casi più complessi, trasferiti e operati a San Donato, in collaborazione con l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. La collaborazione ha da subito previsto un forte impegno nella formazione di personale sanitario romeno, che ha portato alla preparazione di centinaia di cardiologi e cardiochirurghi romeni, sia nei centri ospedalieri della Romania sia presso il Policlinico San Donato. Con la sigla del nuovo accordo, la convenzione si estende anche ad altre specialità cliniche complesse, tra cui l’Oncoematologia Pediatrica, la Ginecologia, la Neurochirurgia e la Senologia, e il coinvolgimento dei medici degli altri IRCCS del Gruppo San Donato.

Al fine di rafforzare la collaborazione clinica, formativa e scientifica, nasce anche GSD East Europe-Romania, presieduta dal professor Alessandro Frigiola, direttore dell’area Cardiochirurgica pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato. La nuova società avrà sede a Bucarest.

“La partnership e la collaborazione salvano vite! L’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute romeno e il Gruppo San Donato ha permesso di salvare la vita di oltre 2000 bambini romeni che negli ultimi 10 anni sono stati curati negli ospedali italiani e romeni – ha dichiarato il ministro della Salute della Romania, Alexandru Rafila – Lo sviluppo professionale di oltre 140 specialisti romeni nel campo della chirurgia cardiovascolare pediatrica è anche una componente essenziale di questa collaborazione che consentirà di eseguire tutti questi tipi di interventi chirurgici in Romania entro il 2025. Un ringraziamento particolare al management del Gruppo San Donato, al dottor Francesco Galli, al professor Alessandro Frigiola e al professor Tammam Youssef per il costante supporto dato e la cui principale preoccupazione è la cura dei bambini con gravi malattie cardiovascolari e che consentono una vita migliore ai bambini romeni che hanno bisogno di assistenza medica”.

“In virtù degli straordinari risultati portati in questi dieci anni di collaborazione tra il Gruppo San Donato e il M inistero della Salute romeno, abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza nell’est europeo con la nuova sede di GSD East Europe-Romania – ha dichiarato Francesco Galli, presidente del Comitato Strategy and Operations del Gruppo San Donato e vicepresidente di GSD East Europe – Il Gruppo San Donato, già riferimento per la cardiochirurgia pediatrica, considerato il grande bisogno in quell’area, estende l’impegno e la collaborazione anche verso altre patologie complesse, quali l’Oncoematologia Pediatrica, la Neurochirurgia, la Ginecologia e la Senologia. Ringrazio il ministro della Salute della Romania, la cui presenza oggi nei nostri ospedali è un segno di grande attenzione per quello che abbiamo fatto in questi anni e che continueremo a fare, esportando e mettendo a disposizione il nostro know-how clinico e scientifico”.

Il Gruppo San Donato (GSD), fondato nel 1957, è oggi fra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. È costituto da 56 sedi, di cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Istituto Ortopedico Galeazzi). Questi numeri si traducono in una capillare presenza in tutte le principali province lombarde (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia), alle quali si aggiunge Bologna. Cura 4,7 milioni di pazienti all’anno, in tutte le specialità riconosciute, essendo tra i leader, a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità. Realizza l’80% dell’attività clinica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Conta 17.000 collaboratori, di cui più di 7.000 medici. Oltre all’eccellenza dell’attività clinica, ciò che rende unico GSD in Europa è la qualità dell’attività di didattica universitaria e di ricerca scientifica: 380 docenti e circa 1.200 ricercatori, 3.000 studenti, 539 specializzandi, 2.178 pubblicazioni scientifiche nell’ultimo anno e 10.048 punti di Impact Factor