Rho. Il Sindaco saluta il Capitano Giuliano Carulli, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri

Ultimo aggiornamento il 25 Agosto 2022 – 18:46

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 agosto 2022 – A pochi giorni dal Tenente Colonnello Massimiliano Pricchiazzi, Comandante del Gruppo Carabinieri di Rho, il Sindaco Andrea Orlandi incontra per un saluto il Capitano Giuliano Carulli, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Rho, che lascia la città dopo due anni di servizio.

Il Capitano Carulli è arrivato a Rho ad ottobre 2020 dalla Compagnia di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) prendendo il posto di Simone Musella, a sua volta trasferito in Sicilia alla guida del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania.

Nato ad aprile 1988, romano, il Capitano Carulli è entrato in accademia dopo la maturità classica al liceo Immanuel Kant di Roma. Dopo la Scuola Ufficiali trascorre il biennio 2012 – 2014 a Laives in Alto Adige, il biennio successivo a Poggio Reale di Napoli e dal 2016 fino al 2020 a Villa San Giovanni. Ha partecipato inoltre a due missioni all’estero, una di addestramento in Inghilterra e nel 2014 in Afghanistan.

“Un grande ringraziamento al Capitano Giuliano Carulli che ha lavorato con spirito di collaborazione per la sicurezza del nostro territorio. – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – E’ sempre più importante il coordinamento tra la nostra Polizia Locale e le Forze dell’Ordine presenti a Rho per affrontare insieme i temi legati alla sicurezza, le indagini e gli interventi operativi. Anche a lui vanno i miei auguri per il nuovo incarico che sarà sicuramente motivo di soddisfazioni professionali”.

V. A.