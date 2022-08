NEONATA ABBANDONATA A MONZA, VICEPRESIDENTE IN VISITA AL SAN GERARDO: È IN OTTIME CONDIZIONI E CURATA AMOREVOLMENTE

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 17:35

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 2022 – La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, oggi all’Ospedale San Gerardo di Monza per la presentazione del progetto ‘Presa in carico totale del paziente oncologico’, ha anche fatto visita alla neonata abbandonata ieri davanti al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale.

“E’ tranquilla e in ottime condizioni sotto le amorevoli cure di medici e personale sanitario a cui va il ringraziamento dell’intera Regione” ha commentato la vicepresidente. “Il mio pensiero va anche alla disperazione della madre che l’ha abbandonata in questo modo così rischioso per lei e la bambina”.

La vicepresidente ha infine ricordato che si può esercitare il disconoscimento di maternità in ospedale dopo il parto in sicurezza e che le donne in queste condizioni non devono pensare di essere giudicate, bensì privilegiare la loro salute e quella del nascituro affidandosi alle strutture sanitarie.

Redazione