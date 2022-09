Motta Visconti: la 45esima Sagra del Fungo Porcino dal 23 al 25 settembre

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 15:39

(mi-lorenteggio.com) Motta Visconti, 5 settembre 2022. Amatissima tradizione nonché kermesse eno-gastronomica fra le più popolari nella zona, la Sagra del Fungo Porcino di Motta Visconti spegne quest’anno ben 45 candeline ed è pronta ad animare il bel borgo fra Milano e Pavia dal 23 al 25 settembre. Come sempre un ruolo da protagonista lo gioca la componente commerciale, supportata dall’Amministrazione Comunale, da Confcommercio Abbiategrasso e dalla Pro Loco locale. Davvero goloso il programma.



Si comincia venerdì 23 alle ore 21.00 con una sfilata di moda proposta in Piazza San Rocco. Sabato è la volta dell’immancabile risottata in Piazzale Leonardo Da Vinci, arricchita da punti ristoro nel centro cittadino con menu a tema. Musica nelle vie ad accendere la serata. Domenica bancarelle con prodotti tipici del territorio, negozi aperti e laboratori per bambini in Piazza Garibaldi, oltre a pranzi, aperitivi e cene che celebrano il fungo a tutto piatto. La Biblioteca Comunale e il Museo Ada Negri, importanti presidi culturali della cittadina, rimarranno aperti durante la manifestazione.



I MENU A TEMA

Gastronomia Raineri e Pasticceria Locatelli dilettano i palati con i loro percorsi gustosi, orchestrati nella centralissima Via Borgomaneri.



Cene e Pranzi



Sabato, alle ore 20.00, e domenica, alle ore 12.30:

Millefoglie di pasta fresca con funghi porcini

Scaloppine ai funghi porcini

Acqua

Euro: 18.00

Dolci a cura della pasticceria Locatelli: barattolo a 5 Euro



Aperitivi



Sabato, alle ore 19.00, e domenica, alle 17.30:

Tagliere di salumi e formaggi: 6 Euro

Prosecco: 3 Euro

Cocktail: 5 Euro



Non può mancare la risottata finale, in calendario domenica alle 19.00 con Risotto ai funghi porcini e Bonarda: 9 Euro



Prenotazione obbligatoria al numero 02-90000966

V.A.