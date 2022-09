L’Associazione “Amicizia è Vita – A.P.S. “ ETS sostiene l’Hospice di Abbiategrasso – FOTO

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 21:28

Vincenzo Parisi

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 8 settembre 2022 – Alla presenza del Sindaco di Abbiategrasso Dott. Cesare Nai, con l’intervento del Dott. Luca Moroni, Direttore dell’Hospice di Abbiategrasso, di Luca Crepaldi Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi, dei giornalisti della stampa locale e di una rappresentanza dei soci fondatori dell’Associazione “Amicizia è Vita – A.P.S.” – ETS il 7 settembre con una sobria cerimonia presso l’Hospice di Abbiategrasso alle ore 18,00 è stata formalizzata la consegna (già avvenuta mediante bonifico bancario) del contributo di 4.000 (quattromila/00) euro.

L’importo devoluto a favore dell’Hospice di Abbiategraso, è il frutto dell’intenso lavoro di promozione sociale che l’Associazione “Amicizia è Vita – A.P.S.” – ETS ha profuso nei mesi di maggio e giugno, con l’organizzazione dello spettacolo “… e quindi uscimmo a riveder le stelle”, presentato lo scorso 9 giugno presso il Teatro Nuovo di Magenta.

A nome dell’Associazione è intervenuto il Vice Presidente Alfredo Campese, in sostituzione della Presidente impossibilitata a presenziare per motivi di lutto familiare, evidenziando il rapporto che lo lega da parecchi anni all’Hospice di Abbiategrasso, concentrando il discorso sulla vera amicizia che lega i soci fondatori e la loro forte volontà di fare qualcosa di concreto a favore delle persone meno fortunate di loro, ma in allegria e sempre col sorriso.

Ha illustrato il prossimo evento del 19/09/2022 organizzato dall’Associazione con la collaborazione del Club “Volanti Gloriosi Lombardi” (Memorial Giulio Grolla e Salvatore Fugazzi) con sfilata di auto d’epoca con a bordo ragazze in abiti d’epoca, il cui ricavato verrà devoluto all’ANNFAS di Abbiategrasso.

Il Consigliere Giorgio Cericola, responsabile ed organizzatore, ha preso la parola illustrando l’importante evento che si terrà a Gaggiano nei giorni 25-26 e 27 novembre in concomitanza con la “Giornata contro la violenza sulle donne”, che vedrà impegnata l’Associazione ad organizzare una mostra di pittura di una famosa pittrice, uno spettacolo teatrale sulla violenza sulle donne ed una dimostrazione per le donne che volessero partecipare di istruttori di difesa delle donne. Al termine dei due interventi i presenti hanno condiviso l’esposizione con applausi.

Il Sindaco, prendendo la parola, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha sottolineato l’importanza delle associazioni nel territorio ed ha manifestato il suo gradimento per la neo costituita associazione che ha già messo in campo iniziative valide.

E’ stato molto interessante l’intervento del Direttore dell’Hospice Dott. Luca Moroni che prendendo spunto dalla denominazione dell’Associazione ha richiamato uno studio fatto dall’Università di Harvard (Massachusetts) che ha sottoposto a controllo per 40 anni una popolazione altissima, da dove incidentalmente è stato evidenziato che ‘amicizia’ e ‘vita’ hanno uno stretto legame per vivere serenamente allungando peraltro la durata della vita. Ha poi fatto una dotta escursione sugli studi di malattie con cui le persone oggi devono convivere e la difficoltà di garantire l’assistenza con la convivenza degli ammalati. Periodo molto difficile sono stati i due anni di Covid.

Oggi la struttura ha 7 medici a tempo pieno, 18 infermieri, educatori, psicologi e volontari.

Forti applausi hanno confermato la sua dotta relazione sul lavoro svolto dalla struttura.

Il contributo devoluto e ricevuto andrà a beneficio dei numerosi malati inguaribili che il Centro di via Dei Mille assiste annualmente.

Con una foto ricordo, si è concluso il gradito incontro, fatto con semplicità e vera Amicizia.



Vincenzo Parisi