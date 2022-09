POSTE ITALIANE CELEBRA IL CENTENARIO DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 12:51

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre dalle 9.00 alle 18.00 presso il Padiglione Museo Autodromo Nazionale Monza, in Autodromo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2022. Monza, 8 settembre 2022 – Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni in onore dei 100 anni dell’Autodromo Nazionale Monza con un servizio temporaneo con bollo speciale.

Il circuito di Monza, costruito nel 1922 e universalmente conosciuto come Il Tempio della Velocità, è il terzo al mondo dopo quelli di Brooklands e Indianapolis. Le sue sopraelevate sono uniche e sulle sue curve sono state scritte importanti pagine dell’automobilismo mondiale.

L’annullo sarà disponibile dalle 09:00 alle 18:00 dal giorno 9 al giorno 11 settembre presso il padiglione Museo Autodromo Nazionale Monza, all’interno dell’Autodromo. Realizzato nel formato tondo, riproduce il logo del centenario con le scritte «Autodromo Nazionale Monza – 100 anni nella leggenda». Completano l’immagine la data dell’evento e «20900 Monza (MB)».

Durante la manifestazione filatelica saranno come sempre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti assieme a tutti i prodotti realizzati per l’emissione del francobollo.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nelle giornate dell’evento, sarà disponibile dal giorno successivo presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Monza in Corso Milano, 56, per i sessanta giorni successivi. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

