DIVERSI INTERVENTI DI SOCCORSO IN LOMBARDIA: 4 IN VALSASSINA (LC), UNO A VALBRONA (CO), UNO A VALMASINO (SO)

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 22:24

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 10 settembre 2022 – Sono ben quattro gli interventi che hanno impegnato i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, in questo sabato di settembre. Il primo alle ore 9:10 per il recupero di una persona precipitata in località Maggio, nel comune di Cremeno. Di seguito, alle ore 10:10 in località Alpe Rossa, nel comune di Colico, le squadre sono uscite per soccorrere un uomo di 45 anni punto da insetti; sul posto anche l’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Villa Guardia, Como. Il terzo intervento alle ore 11:00, alle “Placche di Introbio”, per un ragazzo di 20 anni precipitato per alcuni metri mentre praticava l’attività di arrampicata sportiva, nella zona della “Pala”. È stato necessario mettere in atto un recupero tradizionale con barella portantina. Altra attivazione alle ore 17:55, sul Monte Legnone, nel comune di Valvarrone, per un escursionista che è scivolato sul sentiero sopra il rifugio Roccoli Lorla, che porta al Legnone. L’intervento è in corso e i tecnici della Stazione stanno operando in collaborazione con l’elicottero di Como di Areu.

VALMASINO (SO) – Allertamento alle 13:30 di oggi, 10 settembre 2022. I tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino, sono intervenuti in Val di Mello, in località Cascina Piana, per un uomo di circa 74 anni che aveva avuto un malore mentre era al rifugio Al Camer. È partita una squadra con il mezzo fuoristrada, che ha raggiunto il posto, in concomitanza con l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato trasportato con il fuoristrada nel luogo dove era atterrato l’elicottero, per essere imbarcato e trasportato in ospedale. L’intervento è finito due ore dopo.

VALBRONA (CO) – Intervento oggi pomeriggio per un uomo di 51 anni, scivolato per una quarantina di metri in una zona molto impervia. È accaduto intorno alle 15:30 in zona Ceppo. La centrale ha attivato il Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo, che aveva riportato alcune contusioni ed escoriazioni, è stato raggiunto, stabilizzato, valutato dall’équipe medica del l’elisoccorso; poi i soccorritori lo hanno recuperato con tecniche di corda e trasportato all’ambulanza. L’intervento è finito alle 16:30.

V. A.