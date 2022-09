COSMO CHIUDE IL PORTENTOSO TOUR ESTIVO CON LA GRANDE FESTA “MILANO ULTIMO AMORE” IL 24.09 @ CARROPONTE

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2022 – 15:24

COSMO si prepara a chiudere il cerchio degli show rivoluzionari che ha ideato nell’ultimo anno – dal BLITZ di Milano all’enorme successo de LA PRIMA FESTA DELL’AMORE a Bologna, fino al caldissimo tour estivo ancora in corso – con la grande festa MILANO ULTIMO AMORE, in programma sabato 24 settembre al Carroponte.

Ad alternarsi sul palco dalle ore 18:00 fino a tarda notte, prima e dopo il live di COSMO, gli special guests COBRA B2B AWER (TANADELCOBRA) – sonorità house e tribali made in Torino, GNMR – techno eclettica progressiva e costante, IVREATRONIC – collettivo di cui è parte fondante lo stesso Cosmo, e RAMZi – compositrice, sound designer, curatrice musicale e visual artist canadese, per un 1day festival tutto da ballare e un’esperienza collettiva unica e irripetibile.

Da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, la dimensione di COSMO procede a passo svelto verso nuove bellissime pagine live, e dopo il rush finale del tour estivo in Italia – il 15.09 all’Andromeda Festival di Avellino, il 16.09 allo Spring Attitude Festival di Roma, il 18.09 al Poplar 2022 di Trento, fino al gran finale milanese del 24.09 – sbarcherà ad ottobre tra Europa e Stati Uniti con quattro speciali appuntamenti prodotti da DNA Concerti in partenza il 9.10 dall’O2 Islington di Londra (UK), l’11.10 al Razzmatazz di Barcellona (ES), il 12.10 alla Sala Cool di Madrid (ES) e il 15.10 al Miami Beach Bandshell di Miami (US) in occasione della Hit Week.

Con uno show coinvolgente tra grandi tracks del passato – come il brano Le cose più rare tratto dal primo disco e presentato proprio al Festival del Cinema di Venezia 2022, colonna sonora del film Chiara di Susanna Nicchiarelli – e pezzi più recenti dall’ultimo progetto discografico LA TERZA ESTATE DELL’AMORE (Columbia Records/Sony Music Italy/42 Records), COSMO continua a stregare il suo pubblico con un live coinvolgente e trascinante.

I biglietti per MILANO ULTIMO AMORE sono disponibili su dice.fm.

Info e biglietti per le altre date @ www.dnaconcerti.com.

TOUR ESTIVO ITALIA

15 settembre 2022 – Avellino, Andromeda Festival

16 settembre 2022 – Roma, Spring Attitude Festival

18 settembre 2022 – Trento, Poplar 2022

24 settembre 2022 – Milano, Carroponte

TOUR EUROPA – STATI UNITI

09 ottobre 2022 – Londra (UK), O2 Islington

11 ottobre 2022 – Barcellona (ES), Razzmatazz

12 ottobre – a 2022 Madrid (ES), Sala Cool

15 ottobre 2022 – Miami (US) Hit Week, Miami Beach Bandshell