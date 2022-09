PIAZZA PORTELLO PARTECIPA AL WORLD CLEAN UP DAY

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2022 – 15:25

World Clean up Day, l’appuntamento annuale che unisce 180 paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito, vede ancora una volta Piazza Portello e Decathlon, la multinazionale di abbigliamento e attrezzatura sportiva, insieme per un’iniziativa aperta a tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

Il punto vendita Decathlon di Piazza Portello, l’urban mall nel cuore di Milano, aderisce all’edizione 2022 del World Clean up Day e, per il 17 Settembre, invita tutti a prendersi cura del Parco Testori, il vecchio Campo dei Fiori ubicato tra Villapizzone e il Ponte della Ghisolfa.

Per partecipare è necessario possedere la tessera Decathlon e iscriversi a questo link. A chi parteciperà, verranno consegnati uno zainetto griffato Decathlon, frutta fresca offerta da iper la grande i e guanti, sacchi e pinze forniti dal Municipio 8 del Comune di Milano.

Il World Clean up Day è uno dei più grandi movimenti civici mondiali dei giorni nostri, e si pone come obiettivo di liberare il nostro pianeta dalla spazzatura ripulendo dall’immondizia e dai rifiuti gestiti poco correttamente i parchi cittadini, le spiagge, i fiumi, le foreste e le strade avvalendosi del potere delle persone unite nella cooperazione e nella collaborazione per costruire anche ponti tra comunità disparate e includere tutti i livelli della società. Un obiettivo che supera le frontiere e sfida le differenze religiose e culturali.