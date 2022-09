Incidente a Corsico, atterrato l’elisoccorso

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2022 – 14:08

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 14 settembre 2022 – Poco prima delle ore 12.00 di oggi, in viale dell’Industria, parallela della Nuova Vigevanese, al confine con Cesano Boscone nel tratto adiacente all’Esselunga, è avvenuto un incidente tra un veicolo e una moto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso ed è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco.

Un ferito, il conducente dello scooter, un 22enne, caduto rovinosamente a terra, è stato trasportato in codice giallo in ospedale al Niguarda in elicottero, mentre, altre cinque persone sono state valutate , ma, non ospedalizzate.

Redazione