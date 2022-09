Milano. Uova con vernice contro banchetto del Pd in Viale Papiniano

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2022 – 14:25

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2022 – “Dopo Fratelli d’Italia e Forza Italia, oggi è toccato a Italia Viva e a noi. In questa campagna elettorale stiamo vivendo un clima spregevole di violenza e prepotenza. Stamattina in viale Papiniano angolo via Ausonio due ragazze e un ragazzo con il volto coperto in sella alle loro biciclette hanno tirato ai nostri volontari, urlando insulti e “mai con il Pd”, delle uova piene di vernice blu e bianca. Un attacco identico, per modalità, a quello compiuto ai danni del banchetto di Italia Viva in piazza Wagner. Alla comunità di Italia Viva, esprimo a nome di tutte le democratiche e tutti i democratici di Milano Metropolitana la mia più sentita vicinanza e solidarietà. La politica è fatta di iniziative, proposte, opinioni differenti e confronti. Mai dalla violenza”. Così la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani.

Redazione