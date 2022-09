Zogno (BG). In corso le ricerche di un ragazzo di 30 anni

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2022 – 6:54

ZOGNO (BG), 19 settembre 2022 – Sono in corso dal tardo pomeriggio di ieri le ricerche di un ragazzo di 30 anni che si è perso nei boschi tra Zogno e Sorisole. Impegnati circa trenta tecnici del Cnsas, presenti anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti. Con gli elicotteri di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza sono stati fatti diversi sorvoli notturni alla ricerca del segnale luminoso del telefono, per ora senza esito. Da Milano è stato portato con l’elicottero il sistema IMSI Catcher: due tecnici della GDF con gli operatori del CNSAS stanno cercando di individuare il ragazzo o almeno ristringere l’area di ricerca tramite l’apparecchio telefonico.