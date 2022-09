Allianz Powervolley Milano: svelata in Torre Allianz la squadra 2022/2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2022 – Allianz e Allianz Powervolley Milano hanno presentato oggi il nuovo volto della squadra 2022/2023 presso la Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che è Title Sponsor della squadra maschile di pallavolo meneghina.

La presentazione ufficiale si è svolta al 47° piano della Torre Allianz, alla presenza della stampa e dei partner/sponsor, con gli interventi del Presidente del club sportivo Lucio Fusaro, accompagnato dalla squadra al completo, del Coach Roberto Piazza e del Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi.

Relatori ed ospiti illustri a rappresentare le istituzioni politiche e sportive del territorio: Martina Riva, Assessore dello Sport del Comune di Milano, Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia, Piero Cezza, Presidente di FIPAV Lombardia, Massimo Achini, Presidente del CSI, e Lorenzo Lamperti, Direttore Generale di Milanosport. Moderatori d’eccezione per un parterre così ricco di ospiti, le due voci distinguibili di Radio LatteMiele, partner radiofonico della società meneghina, Anna Patti e Andrea d’Agostino.

L’accordo di partnership tra Allianz e la Powervolley Milano risale al giugno del 2019, trovando conferma nel sodalizio di questi anni anche per le prossime tre stagioni. Intervenendo alla presentazione della squadra, Lucio Fusaro, Presidente di Allianz Powervolley Milano, ha sottolineato: “La squadra di questa stagione è stata costruita con l’obiettivo di migliorare i già molto buoni risultati della passata stagione. Abbiamo cercato di dare allo staff tecnico un gruppo con un valore medio più alto, con una panchina più lunga per effettuare più rotazioni e supplire a eventuali infortuni senza pagare troppo le conseguenze; quindi, è naturale pensare che la volontà e la voglia siano quelle di migliorare rispetto alla passata stagione, ovviamente confrontandoci con tante squadre che si sono rinforzate con degli investimenti economici veramente importanti. Lo zoccolo duro della nostra squadra è rimasto, mi viene da pensare che i nostri giocatori sono migliorati, poi parlerà il campo. Quest’anno non avremo turni infrasettimanali, quindi avremo modo di prepararci settimana dopo settimana per ogni singola gara. L’obiettivo è la solita qualità di Milano che ogni anno fa degli scatti eccellenti: la nostra idea è quella di posizionarci tra le prime squadre. Dovremo essere bravi noi a coinvolgere il pubblico, siamo molto soddisfatti della campagna abbonamenti. Ogni volta che mi chiedono previsioni, io ricordo dove eravamo solo un anno fa: quando avevamo ancora paura ad andare a vedere una partita, avevamo il pubblico contingentato, una situazione che non ci consentiva di vedere ancora nitida la via d’uscita. Ora diciamo che siamo quasi alla normalità, sarà il primo vero anno al 100% su Milano, sarà nostro compito far innamorare il pubblico e portarlo all’Allianz Cloud “.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha commentato: “Nella Powervolley Milano abbiamo trovato un partner che sa abbinare cultura del talento sportivo e sensibilità sociale. Fin da subito abbiamo trovato nella società passione e capacità agonistica, non solo nella prima squadra ma anche nel settore giovanile, fucina di talenti a livello nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi di aver realizzato momenti di sensibilizzazione sul tema delle disabilità, da sempre caro ad Allianz, con il progetto Volley4All sviluppato assieme alla nostra Fondazione Allianz UMANA MENTE. Oggi prende avvio una nuova stagione sportiva e auguro all’Allianz Powervolley Milano un campionato di successo”.

Allianz ha supportato Powervolley Milano nello sviluppo di progettualità nella città e connettendo il raggiungimento di importanti risultati sportivi alla creazione di iniziative ed eventi carichi di responsabilità sociale. Un’unione di intenti che ha alle proprie fondamenta dei valori chiave che possano generare una realtà unica nel suo genere in una città come Milano. Fulcro centrale è il progetto Volley4All, la visione filantropica di Allianz e la Fondazione UMANA MENTE che al fianco di Powervolley Milano ha l’obiettivo di coniugare l’ambizione per i risultati sportivi all’attenzione, sempre costante, a iniziative ed eventi a matrice sociale. Al centro la sensibilizzazione degli spettatori e della cittadinanza verso la promozione dello sport come mezzo di trasmissione di una cultura sportiva inclusiva e capace di valorizzare le diversità e promuovere la socializzazione e lo spirito di squadra, con la partecipazione di giovani sportivi con disabilità e di paratleti affermati. Nonostante la pandemia, infatti, Volley4All si è attestato subito come un’iniziativa straordinariamente importante, proseguendo il cammino intrapreso anche nella stagione 2021/22 e che riavvierà anche nella stagione che sta per cominciare.

L’evento in Torre Allianz, che ha visto presente la squadra al gran completo, con giocatori e staff tecnico, è stato anche l’occasione per presentare sia la nuova maglia di gioco dell’Allianz Powervolley Milano con l’official technical partner Errea, sia i risultati delle squadre giovanili dei Diavoli Powervolley che si confermano anno dopo anno come uno dei settori più floridi della penisola, tra questi sono stati premiati i Campioni d’Italia Under 15 e Junior League, rappresentati dai due capitani e dai rispettivi coach.

Ecco il roster dell’Allianz Powervolley Milano stagione 2022/2023

§ N 2 – Osniel Lasaro MERGAREJO Schiacciatore

§ N 3 – Klistan LAWRENCE Opposto

§ N 5 – Federico BONACCHI Palleggiatore

§ N 6 – Marco VITELLI Centrale

§ N 8 – Agustin LOSER Centrale

§ N 9 – Jean PATRY Opposto

§ N 11 – C Matteo PIANO Centrale

§ N 14 – Yuki ISHIKAWA Schiacciatore

§ N 16 – Paolo PORRO Palleggiatore

§ N 17 – Luca COLOMBO Libero

§ N 18 – Nicola PESARESI Libero

§ N 22 – Milad EBADIPOUR Schiacciatore

Staff tecnico

Roberto PIAZZA 1° Allenatore

Nicola DALDELLO 2° Allenatore

Giovanni ROSSI Preparatore atletico

Paolo PERRONE Scoutman

Massimiliano PIATTI Medico Sociale

Marco RAMPAZZO Fisioterapista

Andrea DELVECCHIO Assistente preparatore atletico

Matteo ZUREK Assistente fisioterapista

Luca SAVIOLI Osteopata

Credits foto: Alessandro Pizza