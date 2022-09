Elezioni, Violi (M5S): «Ci davano per finiti, ma cresciamo anche in Lombardia»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2022 – Dario Violi (Coordinatore M5S Lombardia): «Ancora una volta tutti quelli che ci davano per finiti, sono costretti a rimangiarsi la parola. Hanno provato in ogni modo a estrometterci dalla scena politica, a cominciare da chi ha interrotto un percorso di due anni, salvo poi provare ad allearsi con chiunque, con il risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. I cittadini hanno risposto che la voce del Movimento Cinque Stelle è ancora forte nel Paese, dove siamo il terzo movimento politico. Anche in Lombardia, dove sapevamo che il dato non sarebbe stato comparabile al nazionale, registriamo una decisa tendenza di crescita rispetto alle ultime tornate elettorali. Il gruppo regionale continuerà a lavorare per difendere i temi e presentare proposte in linea con ciò che i cittadini ci hanno chiesto di portare avanti all’interno delle istituzioni» così il coordinatore regionale lombardo del Movimento Cinque Stelle, Dario Violi.

