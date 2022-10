Rho. Il Teatro Roberto de Silva si prepara ad aprire

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 ottobre 2022 – Manca poco alla messa in funzione del nuovo teatro civico “Roberto de Silva”: gli arredi sono in corso di allestimento, insieme alle ultime lavorazioni di dettaglio, mentre ci si prepara per ottenere la certificazione per l’agibilità di pubblico spettacolo e a essere pienamente operativi.

Dopo la costruzione curata da Arassociati per Bracco Real Estate, ora il vero “padrone di casa” è il Comune. Il 28 luglio scorso, con un atto notarile si è sancito il passaggio di quella che il sindaco Andrea Orlandi ama chiamare “scatola magica” alla proprietà formale ed effettiva del Comune di Rho.

La Fondazione Teatro Civico Roberto de Silva, costituita dal Comune di Rho per la gestione del teatro e presieduta da Fiorenzo Grassi, lavora alla programmazione di un festival inaugurale entro fine anno, oltre all’intera stagione 2023. All’interno del teatro i tecnici stanno provando le strumentazioni e i possibili allestimenti per gli spettacoli, mentre si organizza la gestione della sala, del pubblico, della biglietteria.

“Anche se da fuori può sembrare tutto fermo, fervono all’interno le attività per arrivare all’apertura del teatro – dichiara l’assessora alla Cultura Valentina Giro – E’ una macchina affascinante e complessa, che dovremo via via conoscere e sperimentare in tutte le sue potenzialità. Con il percorso inaugurale inizieremo a provare le possibili configurazioni della sala per poterla valorizzare al meglio”

Per quanto riguarda i parcheggi a disposizione degli spettatori, come ha ricordato l’assessora nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale, “si stanno predisponendo tutte le azioni possibili per venire incontro alle necessità degli spettatori, di fatto sono già disponibili la sera nelle immediate vicinanze il parcheggio Meda-Garibaldi e il multipiano che si trova in via San Giorgio. Ulteriori posti auto saranno realizzati nella parte di edifici che saranno costruiti intorno al teatro che ospiteranno servizi utili per i cittadini. Da non trascurare la possibilità di arrivare in treno: la stazione è a pochi passi e può essere una valida alternativa per chi arriva da fuori Rho”.