Photofestival | “Esibire la bellezza” | 14-31 ottobre 2022 | Palazzo Castiglioni, Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2022 – Photofestival, la rassegna diffusa di fotografia d’autore in programma fino al 31 ottobre nella Città metropolitana di Milano e in alcune località lombarde, presenta il progetto fotografico ideato e realizzato in occasione del decimo anniversario della fondazione di MUMAC, Museo della Macchina per caffè di Gruppo Cimbali, main sponsor della 17ª edizione della manifestazione.

La mostra “Esibire la bellezza”, con fotografie di Loredana Celano, Nicola Galli e Roberto Rognoni, sarà esposta dal 14 al 31 ottobre 2022 presso la veranda liberty di Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano, in corso Venezia 47 a Milano, con inaugurazione il 13 ottobre alle ore 18.

I tre fotografi coinvolti nel progetto hanno interpretato, ciascuno con il proprio sguardo e la propria visione d’artista, gli spazi e la collezione storica di MUMAC, mettendo in primo piano la storia, lo stile e il design di un intero settore del Made in Italy, quello delle macchine per caffè professionali. Loredana Celano e Nicola Galli sono ricorsi allo still life, l’una per soffermarsi sull’estetica dei particolari delle macchine, l’altro conferendo, grazie a una tecnica particolare, un dinamismo di gusto futurista. Roberto Rognoni, invece, ha inseguito la sinuosità degli spazi che caratterizzano l’edificio stabilendo una sintonia fra interni ed esterni.

“La fotografia – afferma Roberto Mutti, direttore artistico di Photofestival e curatore della mostra – ha la caratteristica di valorizzare quanto di solito non si guarda con l’attenzione che merita. Affidare a tre professionisti di valore l’incarico di riprendere la realtà del Museo è stato come indicare loro la strada che si sviluppa fra storia, architettura e design”.

“Otto anni di collaborazione che hanno sancito un connubio fra MUMAC e Photofestival di grande interesse reciproco. Quest’anno col decimo anniversario del museo, allestire una mostra dedicata alla bellezza di MUMAC è il coronamento di un progetto fatto di sguardi, arte e visioni inaspettate sugli spazi e gli oggetti qui esposti, per istanti catturati davvero unici.” – dichiara Barbara Foglia, Manager di MUMAC – Museo della Macchina per caffè di Gruppo Cimbali.

La mostra “Esibire la bellezza” è stata realizzata con la sponsonsorhip tecnologica di Epson e in collaborazione con Impresa Cultura Confcommercio Milano.

COORDINATE MOSTRA

Autori: Loredana Celano, Nicola Galli, Roberto Rognoni

Titolo: “Esibire la bellezza”

Sede: Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, Milano – veranda liberty (primo piano)

Date: 14 – 31 ottobre 2022

Inaugurazione 13 ottobre ore 18

Orari: lunedì – venerdì 8.30-18.00

www.mumac.it

www.milanophotofestival.it

