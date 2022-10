RIGENERAZIONE URBANA, PROGETTO ‘FILI’: INTERVENTI SU DUE MILIONI DI METRI QUADRATI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA LOMBARDIA

Milano, 18 ottobre 2022 – Ha preso avvio oggi, con l’inaugurazione dello stand in Piazza Città di Lombardia a Milano, la quarta tappa del Road Show di Fili, uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa.

GLI STRUMENTI INTERATTIVI – Il tour è stato ideato per permettere ai cittadini di conoscere più da vicino, anche attraverso un’esperienza immersiva e strumenti interattivi, i sei interventi che cambieranno il volto dell’asse Milano-Malpensa. L’itinerario conta 16 tappe nelle principali piazze lombarde e si svolge tra il 2022 e il 2023.

La cerimonia inaugurale della quarta tappa del tour ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, dell’assessore allo Sviluppo Città Metropolitana Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia Stefano Bolognini, dell’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e del presidente di FNM Andrea Gibelli.

Lo stand Fili è presente in Piazza Città di Lombardia dal 18 al 24 ottobre (ingresso libero dalle 9:00 alle 19:00) e permette a chi lo visita di ripercorre, attraverso un racconto coinvolgente e immersivo, tutte le attività previste.

LA ‘PEDAL POWER’ – I visitatori hanno libero accesso anche alla Pedal Power, una bicicletta che permette di percorrere virtualmente la superstrada ciclabile che sarà realizzata tra Milano Cadorna e Malpensa. Pedalando, il cittadino può aggiudicarsi virtualmente il segmento di strada percorso con il rilascio immediato di un vero e proprio attestato digitale, diventando così un ‘Fili Ambassador’.

Lo stand è presente in Piazza Città di Lombardia negli stessi giorni in cui si svolge ‘Il 3° Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile’, la rassegna annuale che raccoglie la voce del territorio e della società lombarda sulla sostenibilità che si tiene dal 19 al 22 ottobre.

GLI INTERVENTI TRA MILANO E MALPENSA – Fili è un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord, che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Il progetto interessa l’asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si presenterà come un’intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità. I luoghi toccati dall’intervento saranno le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti, con un intervento che arriverà a interessare progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati all’interno della Lombardia.

LA SUPERSTRADA CICLABILE DI 54 KM – Fili comprende inoltre la piantumazione di migliaia alberi in circa 41.000 ettari attraverso 24 Comuni, la creazione di una superstrada ciclabile di 54 km fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa e la realizzazione di una Foresta Sintetica Pensile presso la stazione Milano Cadorna, che produrrà ossigeno per la città di Milano.

PRESIDENTE DI REGIONE ATTILIO FONTANA – ‘Fili è un progetto nel quale Regione Lombardia ha investito in modo importante, con un totale di risorse assegnate, attraverso vari strumenti, pari a oltre 210 milioni di euro – spiega il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana -. Al di là delle risorse, però, da Presidente della Regione, rivendico soprattutto il grande lavoro compiuto per costruire le ‘condizioni abilitanti’ per creare gli spazi e arare il terreno sui cui questo progetto – e altri, spero, di pari visione – possano svilupparsi sul nostro territorio. Leve che spaziano da interventi che riguardano lo sviluppo sostenibile, nuovo mainstreaming di Regione Lombardia, ma anche transizione digitale, e soprattutto semplificazione. Semplifichiamo reingegnerizzando i processi, riordinando l’apparato normativo, riducendo gli oneri, soprattutto creando le condizioni perché, in logica sussidiaria, gli attori del territorio possano operare al meglio in un quadro di certezze, contribuendo alla creazione di valore pubblico’.

ASSESSORE CLAUDIA TERZI – ‘Fili – dichiara Claudia Maria Terzi assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Lombardia – è uno dei progetti bandiera di Regione Lombardia: un grande investimento non solo economico, ma di trasformazione e innovazione del territorio all’insegna di un nuovo modo di concepire il rapporto uomo, città e ferrovia. L’asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, si presenterà infatti come un’arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità perché Fili è innovazione, inclusione e sostenibilità ambientale: tre parole chiave che testimoniano l’attività e l’impegno di Regione Lombardia per ripensare al futuro di Milano, alle quattro stazioni coinvolte nel progetto e alla nuova pista ciclabile di 54 km che collegherà Cadorna con l’aeroporto di Malpensa. Grazie a Fili, quindi, Regione Lombardia, FNM, FERROVIENORD e Trenord sono pronte a ridisegnare il futuro della città nel nome della rigenerazione sostenibile, arricchendo l’area urbana di Milano di un nuovo polmone verde che la renderanno sempre più bella e internazionale’.

ASSESSORE STEFANO BOLOGNINI – ‘Fili – dichiara Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione – è e sarà uno straordinario intervento di rigenerazione urbana da Cadorna a Bovisa, Saronno, Busto Arsizio. Tutto ciò che scorre intorno alle linee ferroviarie verrà completamente ripensato e ristrutturato in ottica di sostenibilità, attrattività degli investimenti, moltiplicazione dei servizi. Interi quartieri cambieranno il proprio volto lungo la ferrovia, come altre volte è stato nella storia del Paese, in particolare in Lombardia. L’attenzione alla sostenibilità, alla natura, al territorio e l’attrattività per gli investimenti saranno elementi centrali per il progetto. Pensiamo, per esempio, all’effetto moltiplicatore che questo intervento avrà intorno al campus di Bovisa, così come a Cadorna, a Saronno, a Busto Arsizio e nelle altre aree interessate. Regione Lombardia, con questo grande progetto di rigenerazione, di ripensamento e di modernizzazione, guarda senza indugio al futuro. La nostra regione lo è già, ma vogliamo che diventi sempre più attrattiva, sempre più smart-land e, soprattutto, che disponga di tutti i servizi necessari alla vita quotidiana dei nostri cittadini e alle aziende che qui vogliono venire a investire, stabilirsi e creare posti di lavoro’.

ASSESSORE RAFFAELE CATTANEO – ‘Fili è un progetto emblematico della visione di sostenibilità che ha Regione Lombardia – spiega Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia -. Una sostenibilità costruita in modo concreto e basata sull’idea che bisogna creare le condizioni affinché le persone diventino consapevoli di come le scelte compatibili con l’ambiente siano quelle migliori. Una sostenibilità non imposta ma in grado di tenere in equilibrio l’ambiente con la dimensione economica e la dimensione sociale e che diventa un esempio di un modo più bello di vivere e di concepire lo sviluppo. Fili è un esempio concreto di come si può mettere a terra questa visione di sostenibilità’.

PRESIDENTE FNM ANDREA GIBELLI – ‘Il progetto Fili è una nuova modalità di connessione tra il territorio, le realtà sociali, le stazioni e la mobilità – sottolinea il presidente di FNM Andrea Gibelli -. È uno dei progetti più importanti a livello europeo. Coinvolge Milano, il suo hinterland, la provincia di Varese fino all’aeroporto di Malpensa. La rigenerazione urbana oggi è uno dei temi principali per interpretare la mobilità e, con questa proposta, riteniamo che la nostra regione, la Lombardia, possa cambiare vestito ed essere al passo con le grandi realtà europee, metropolitane e non, in termini di sostenibilità e decarbonizzazione’.

I NUMERI DEL PROGETTO FILI –