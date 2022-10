Segni New Generations Festival: dal 29 ottobre al 6 novembre a Mantova

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 24 ottobre 2022 – Torna SEGNI New Generations Festival, tra le più seguite e apprezzate rassegne in Europa per le nuove generazioni – alla sua 17esima edizione – organizzata dall’Associazione Segni d’infanzia, per animare Mantova dal 29 ottobre al 6 novembre con più di 200 appuntamenti: spettacoli, laboratori, parate in bici, eventi speciali e green per scuole e famiglie divisi per fasce d’età (dai 18 mesi ai 18 anni e oltre).

La manifestazione ha quest’anno come animale simbolo la formica, disegnata da Barbara Mazzolai, ingegnere e biologa che dirige il Laboratorio di Robotica Soft Bioispirata all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Segni 2022 guarda alla formica come creatura dalla grande socialità, il cui superpotere sta nella cooperazione che permette di fare cose incredibili. All’animale simbolo è legato un Concorso creativo a premi con in palio per le famiglie che partecipano un soggiorno sull’isola del Giglio.

Tantissimi gli spettacoli internazionali, provenienti dalla Francia – come Click! che gioca con arte e fotografia – Norvegia, Paesi Bassi – con le risonanze di Klank e le atmosfere western di Lucky Luuk – fin dal Canada con Le criard, insieme al meglio delle produzioni tout public italiane tra cui Factory Compagnia Transadriatica con Paloma e Hamelin, La Baracca – Testoni Ragazzi con Tagram e #Fragili, Accademia Perduta con Le nid o Teatro Telaio con l’installazione esperienziale Arcipelago. Spettacoli per piccolissimi a partire dai 18 mesi ma anche per adolescenti con il programma TEEN che vede la presenza di Nave Dolce di Tib Teatro e Humana Vergogna, una coproduzione Compagnia Teatrale Petra e Associazione Zebra nata in occasione di Matera Capitale 2019.

