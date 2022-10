Trezzano S/N. Una comunità educante, tante proposte per i giovani

Dal mese di novembre a Trezzano sul Naviglio laboratori artistici, musicali, teatrali,

corsi sportivi e tante altre iniziative gratuite per ragazze e ragazzi fino ai 35 anni,

promossi dagli assessorati alle Politiche giovanili e alle Politiche sociali insieme alle

associazioni del territorio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 ottobre 2022 – Laboratori di cucina, teatrali, artistici o artigianali per adolescenti, lo spazio compiti, corsi di canoa per famiglie, sportelli di orientamento e tirocini presso le imprese del territorio, serate ricreative e tanto altro.

Dal mese di novembre fino alla prossima estate, gli assessorati alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili propongono ai giovani fino ai 35 anni (ma anche alle famiglie) una serie di attività, tutte gratuite, organizzate insieme alle associazioni del territorio impegnate in percorsi educativi per ragazzi. Le attività sono finanziate tramite il bando Giovani SMART e il bando Estate Insieme di Regione Lombardia. A queste si aggiungono anche le numerose proposte delle Biblioteche comunali e dello Spazio Giovani.

Per scoprire tutte le attività e prenotarsi (i posti sono limitati), l’Amministrazione ha invitato i

giovani a compilare un form google (modulo di iscrizione on line) entro il 31 ottobre:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZCPXTsQa3DtOicv040rMqsYG4JCj7tkWp-

eRzqI89XdBKjg/viewform

Gli organizzatori contatteranno i richiedenti per confermare l’avvenuta iscrizione o per

un’eventuale proposta alternativa.



“Questa grande varietà di proposte – spiega Sandra Volpe, assessora alle Politiche sociali – vede la collaborazione di numerose realtà del nostro territorio, impegnate ogni giorno per la crescita della nostra comunità: diventiamo così insieme una ‘comunità educante’ con la volontà di condividere saperi e competenze per coinvolgere i nostri giovani in attività stimolanti e creative che possano aiutarli a diventare i cittadini del domani, a stare insieme e tessere relazioni positive”.

Ai bandi regionali, come partner del Comune, hanno partecipato le associazioni Libera,

Salvambiente e Naviglio Sport, le cooperative Ripari e Giostra, gli oratori delle parrocchie San

Lorenzo e Sant’Ambrogio e saranno coinvolte anche le scuole che hanno confermato la loro fattiva partecipazione.

“Trezzano – aggiunge Giulia Iorio, assessora alle Politiche giovanili – ha tanto da offrire ai suoi giovani grazie ad associazioni e realtà educative che hanno deciso di fare rete tra loro e con i servizi comunali in modo da accompagnare insieme i ragazzi nel loro percorso di crescita. Invitiamo le famiglie a cogliere queste belle occasioni”.

Tra i primi appuntamenti insieme:

✔ domenica 30 ottobre la parrocchia San Lorenzo organizza “Dal buio alla luce”, festa

per bambini e ragazzi con giochi, canti, balli e laboratori. Alle 15.30 si preparano insieme i

biscotti; alle 16.30 si racconterà la storia animata “Voglio uscire dalla paura”. Per

partecipare ai laboratori si consiglia l’iscrizione telefonando al numero 328 0378718 dalle

17.30 alle 18.30. I bambini possono venire in costume da Halloween.

✔ sabato 5 novembre Naviglio Sport, Salvambiente e cooperativa Ripari propongono

“Snack time. Fuori dalla tana: sport territorio e socialità”. Dalle 14.30 al Lago

Mezzetta (via Goldoni 51) in programma la piantumazione di alberi, la pagaiata in dragon

boat e la merenda insieme.

Tutte le attività:

FUCINE DI COMPETENZE

• Laboratori di cucina > 11-14 anni

• Laboratorio teatrale > 11-14 anni

• Laboratorio artistico-musicale > 11-14 anni

• Laboratorio di educazione digitale > 8-13 anni

• Laboratorio di crescita personale > 11-17 anni

• A scuola di canoa > 15-34 anni

• Diventare guardie volontarie > 18-34 anni

• Guide territoriali > 18-34 anni

• Orticoltura con eco box > 11-17 anni

• Riqualificazione aree urbane > 14-24 anni

• Laboratorio di street art > 14-17 anni

• Laboratorio di Aikido > 14-17 anni

• Laboratorio di teatro e memoria > 18-24 anni

SUPPORTI EDUCATIVI E PSICOLOGICI

• Centro Educativo Minorenni > 8-17 anni

• Spazio Giovani > 14-17 anni

• Sportello di counseling psicologico > 11-17 anni

SUPPORTI ALLE FAMIGLIE

• Gruppi di co-progettazione > genitori

• Percorsi sul safe gaming > genitori

• Raccolta di viveri pet Caritas > genitori

• Équipe mobile psicologico-educativa > genitori

SUPPORTI ALLO STUDIO E ALLE SCUOLE

• Dopo scuola educativo > 11-14 anni

• Spazio compiti > 11-13 anni

• Spazio compiti nel fine settimana (fascia 1) > 8-10 anni

• Spazio compiti nel fine settimana (fascia 2) > 11-13 anni

• Supporto per emergenze educative > insegnanti

• Équipe mobile psicologico-educativa > insegnanti

OPPORTUNITÀ E FUTURO

• Scuola bottega > 14-17 anni

• Laboratori artigianali > 14-24 anni

• Imprese sociali (tirocini c/o aziende trezzanesi) > 14-17 anni

• Sportello di orientamento e ri-orientamento > 15-18 anni

AGGREGAZIONE, CULTURA E SPORT

Per le famiglie si organizzeranno cene e gite, serate creative e, la prossima estate, il Festival delle Culture, le Notti Bianche, “Street Act” con eventi diffusi sul territorio, la Birreficenza e le

Paralimpiadi di canoa.