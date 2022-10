Mobilità, logistica e trasporti, con la Camera di commercio

al via la campagna per le imprese “Working@e-mobility”, percorsi formativi gratuiti sui temi dell’e-mobility, green jobs e innovazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2022. Mobilità, logistica a trasporti, al via “Working@e-mobility”, progetto per la formazione gratuita dedicata alle imprese per una mobilità elettrica innovativa e sostenibile, promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Formaper nell’ambito del progetto PID – Punto Impresa Digitale, in collaborazione con: ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo, Accessori), ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), CLASS Onlus, COBAT, MOTUS, SIAM, Unione Artigiani. Le nuove tecnologie stanno trasformando l’intera filiera dell’automotive, generando nuovi fabbisogni in termini di know-how, competenze e professionalità.

Puntare sugli investimenti tecnologici diventa una strada obbligata, per favorire la riqualificazione dei molti lavoratori presenti nel settore.

Nel 2035 le nuove auto immesse nel mercato europeo dovranno essere esclusivamente elettriche. Il settore automobilistico europeo e con esso tutta la sua filiera – con le piccole imprese presenti nel territorio lombardo – si trova di fronte a questa nuova rivoluzione che avverrà nell’arco di un solo decennio. Le aziende che operano nell’ecosistema della mobilità elettrica dovranno adottare un approccio data-driven e sfruttare al massimo il potenziale dei dati.

Formazione per imprese per una mobilità elettrica innovativa e sostenibile. Include diversi cicli di incontri, programmi e iscrizioni gratuite a questo link

Ciclo di incontri “Preparare le imprese alla transizione ecologica”, “Le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: l’IOT come alleato dell’economia circolare”, 4 novembre, “Open innovation e circular economy”, 8 e 10 novembre, “La manutenzione dell’e-bike”, 16 novembre, “Blockchain per l’automotive e per la mobilità sostenibile”, 24 novembre, “La sostenibilità e l’impresa”, 30 novembre.

Ciclo di incontri “La sostenibilita’ nelle pmi: eco mobility first”: “Introduzione alla sostenibilità, 3 – 4 novembre, “La mobilità sostenibile”, 8 novembre, “Il coinvolgimento degli stakeholder”, 15 – 16 novembre, “Supply chain sostenibile”, 21 – 23 novembre, “Sistemizzare e comunicare la sostenibilità”, 28 novembre.

Ciclo di incontri: “Gestione, stoccaggio ed utilizzo delle batterie al litio”: “Sostenibilità e mobilità”, 7 novembre, “PES – PAV: corso di aggiornamento sulla norma CEI 11 – 27”, 11, 16, 18, 25 novembre, “Le batterie al litio”, 21 e 22 novembre, “Rischi connessi all’uso delle batterie al litio”, 29 novembre, “Gestione ambientale delle batterie al litio”, 30 novembre e 1 dicembre.

Ciclo di incontri “I sistemi di gestione aziendale a supporto della sostenibilità e della mobilità sostenibile”: “Gli SDGS e la sostenibilità”, 23 novembre, “Le responsabilità amministrative”, 24 novembre, “ISO 14001:2015: sistema di gestione ambientale”, 29 novembre e 2 dicembre, “Sistemi per gestione della sicurezza delle informazioni”, 5 dicembre, “SA 8000 – responsabilità sociale”, 12 e 13 dicembre, ISO 4501:2018: sistemi di gestione salute e sicurezza” 16 e 19 dicembre, “I sistemi di gestione anticorruzione”, 20 dicembre.