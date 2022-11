Usmate Velate Scuola Luini, l’11 novembre inaugurazione del Campo sportivo esterno

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 2 novembre 2022 – Venerdì 11 novembre, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Campo sportivo polifunzionale esterno della scuola secondaria di primo grado Bernardino Luini, la cui riqualificazione ha avuto luogo in quanto il progetto è risultato il vincitore dell’edizione 2020-2021 del Bilancio Partecipato del Comune di Usmate Velate.

L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad eseguire le opere, per un ammontare complessivo di 50mila euro come previsto dal Regolamento del Bilancio partecipato, ed ha così restituito alla popolazione scolastica e al corpo docente uno spazio nuovo, nel quale poter praticare attività fisica e nel quale ritrovarsi durante le pause dall’attività didattica.

Il progetto (la cui proponente ufficiale è stata Patrizia Cantù) ha previsto la riqualificazione e l’ampliamento dell’area esterna utilizzata da centinaia di studenti della scuola Luini durante l’intervallo mensa oltre che per le attività sportive. In particolare, si è provveduto al rinnovo della pavimentazione dei campi e delle recinzioni dell’area che si affacciano sulla strada oltre a cambiare le strutture del campetto sportivo multifunzione. In questo modo si è contribuito a migliorare la salute della popolazione scolastica incentivando l’attività fisica e al tempo stesso si è garantito un incremento qualitativo dell’offerta formativa sportiva all’interno della struttura scolastica.

“Proprio nei giorni in cui sono in corso le votazioni on line per l’edizione 2022 del Bilancio partecipato, andiamo simbolicamente a tagliare il nastro ad un’opera frutto del percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione Comunale – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Bilancio Marcello Ripamonti che l’11 novembre saranno presenti al taglio del nastro insieme al consigliere delegato all’Istruzione, Luisa Mazzuconi – Il voto dei 229 cittadini che hanno contribuito al successo di questo progetto si traduce in realtà, fruibile dagli studenti e ben visibile da tutte le persone che passano davanti alla scuola. Rinnoviamo i complimenti a insegnanti, genitori e studenti della scuola Luini per come hanno saputo promuovere la loro proposta, conquistando meritatamente i 50mila euro di finanziamento già previsti nel bilancio”.