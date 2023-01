RHO. SECONDA SERATA RASSEGNA “ALLA RADICE DELLE PAROLE” – I POETI DIALETTALI DEL MILANESE

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 gennaio 2023 – L’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM), con il patrocinio del Comune di Rho, ha il piacere di presentare la seconda serata della rassegna “Alla radice delle parole” – i poeti dialettali del milanese. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 Febbraio 2023 (giorno di San Biagio…) alle ore 20:45, presso la Sala Convegni di Villa Burba, in Corso Europa 291 a Rho (MI). Gli ospiti della serata saranno:

-FRANCESCO PISCITELLO – grande viaggiatore con la passione per la scoperta e la condivisione delle culture; attento osservatore della realtà, si pone nei suoi versi in dialetto milanese con ironia e nostalgia;

-NADINE & MARCUS: cantanti di estrazione lirica (soprano drammatico lei e tenore leggero lui), sono specializzati nella storia della canzone italiana dal 1800 al 2000. Presenterà la serata la giornalista Luisa Cozzi, con l’introduzione di Alberto Aguzzi dell’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo.