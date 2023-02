Nuovo concept e nuova apertura a Milano per Larusmiani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2023 – Nel 101° anno dalla nascita di Larusmiani è oggi in corso una vera e propria “R/EVOLUTION 101” a partire dalla nascita della storica boutique in Via MonteNapoleone 7, che riaprirà con un concept tutto nuovo nello stesso building in Via Verri 10, tra le boutique di Gucci e Chanel.

“Siamo molto felici di annunciare il riposizionamento della bottega storica LARUSMIANI nel medesimo immobile che dal 1954 è la nostra casa, in uno spazio più razionale di 300 metri quadrati su due livelli, con l’aggiunta di un cortile che ci permetterà di far vivere un’esperienza ancora più unica del Marchio, che quest’anno compie 101 anni”, dichiara Guglielmo Miani CEO e Presidente di Larusmiani.

Rinnovato nel design, il progetto della nuova boutique è stato affidato allo Studio Benedetto Camerana con la consulenza specialistica di Sirio Barillaro, in piena sinergia con lo stile, i valori e la contemporaneità della marca strizzando l’occhio alla cultura del mondo automotive.

“Il progetto sviluppato con Larusmiani è il primo per me nel fashion retail. Quando ci si confronta con un mondo diverso nascono idee nuove, importate dagli altri settori in cui si è lavorato, nel mio caso dell’exhibit e l’automotive design. L’idea di progetto è una ricerca concettuale sullo spazio, con una rielaborazione di materiali, tecnologie e dettagli, industriali e artigianali, anche custom made!” Così Benedetto Camerana descrive la genesi del progetto.

L’apertura è prevista per la primavera 2023.

V. A.