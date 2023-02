(mi-lorenteggio.com) Pogliano Milanese, 4 febbraio 2023 – Questa notte, all’altezza della rotonda tra via Lombardia e via Arluno, un 26enne, per fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo, ribaltandosi. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono giunti i Vigili del Fuoco insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa Legnano e un’automedica. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Redazione