Gli ascolti completi della terza serata del Festival 2023

Ancora una volta l’ascolto più alto dal 1995: anche la terza serata del 73° Festival di Sanremo fa registrare su Rai 1 un grande ascolto con 9 milioni 240 mila spettatori e uno share del 57,6 per cento dalle 21.25 alle 01.59. La prima parte (21.25 – 23.31) ha avuto 13 milioni 341 mila spettatori, con uno share del 57.2 per cento. La seconda parte (23.40 – 01.59) ha fatto registrare 5 milioni 584 mila spettatori, con uno share del 58.4 per cento.

Il picco di ascolto alle 21.35 con 15 milioni 162 mila, quello di share all’1.55 con il 64.5 per cento.

Da segnalare su Rai 1 anche “Sanremo Start” (dalle 20.44 alle 21.19) con 12 milioni 287 mila spettatori e uno share del 49.2 per cento, mentre “Prima Festival” (dalle 20.35 alle 20.43) ha avuto 8 milioni 912 mila spettatori e il 38.9 di share.

Ottimi ascolti per RaiPlay anche nella terza serata del Festival di Sanremo 2023: ieri sera sono stati 286 mila i device collegati nel minuto medio alla diretta streaming di Rai1, un dato in crescita del 45% rispetto alla terza serata dell’edizione 2022. Il picco è stato registrato alle 22.13, con oltre 419 mila device connessi durante l’esibizione dei Maneskin. La diretta streaming della seconda serata Festival di Sanremo 2023 ha generato 1,6 milioni di visualizzazioni, in crescita del 43% rispetto al 2022. In grande crescita anche il consumo dell’offerta on demand: nelle prime tre giornate del Festival i contenuti di Sanremo 2023 hanno generato 13,7 milioni di visualizzazioni on demand, registrando un aumento del 54% rispetto alle prime tre giornate dell’edizione 2022. Il successo di Sanremo 2023 continua anche sui social: ieri sono state 7,8 milioni le interazioni nelle 24 ore, con un aumento del 49% rispetto alla seconda giornata del 2022. Ottima performance anche per gli account social Rai, con circa 2,2 milioni di interazioni.

Con le interazioni generate ieri, il totale delle interazioni generate dal Festival nelle prime tre giornate è pari a 28,8 milioni, in crescita del 69% rispetto allo stesso periodo del 2022.

In evidenza TikTok, piattaforma su cui ad oggi sono 679.5 milioni le visualizzazioni dell’hashtag #Sanremo2023.

I 24 video pubblicati nella giornata di ieri dal profilo TikTok ufficiale del Festival @sanremorai hanno raggiunto complessivamente 7.7 milioni di visualizzazioni.

Grande interesse del pubblico anche per le trasmissioni Rai che raccontano il Festival.

Su Rai 1 raggiunge uno share del 29,7% “Uno Mattina” con 1 milione 606mila spettatori. Subito dopo, “Storie Italiane” ottiene il 28,7% di share con 1 milione 735mila spettatori. Entrambe le trasmissioni hanno quindi circa dieci punti di share in più rispetto allo stesso girono della settimana scorsa. La Clerici a “E’ sempre Mezzogiorno!” si attesta sul 17,9% di share con 1 milione 958mila.

Nel pomeriggio del primo canale “Oggi è un altro giorno” fa registrare il 21,3% di share pari a 2 milioni 473mila spettatori e “La Vita in diretta” il 23,9% pari a 2 milioni e 830mila.

Il mattino di Rai 2 comincia con “Viva Rai 2! Viva Sanremo!” con il 15,3% e 746 mila spettatori per continuare con “E viva il Videobox” che con musica e il racconto di episodi delle edizioni passate del Festival ottiene il 3,3% di share (178mila). Nel cuore della mattinata “I Fatti Vostri” con Salvo Sottile con Anna Falchi raggiunge nella seconda parte un picco di 9,5% di share pari a 995mila spettatori, mentre nel pomeriggio Pierluigi Diaco con “BellaMa’” ottiene un 6,3% (635mila). Mia Ceran con i suoi tanti ospiti nello studio di “Nei tuoi panni” e i commenti al festival insieme alla famiglia protagonista della settimana fa registrare 470mila spettatori (4,4% di share) e “Muschio Selvaggio” eccezionalmente da Sanremo 438mila spettatori (3%).