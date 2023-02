MILANO: BLOCCATI ACCESSI DI MALPENSA PRIME, IMBRATTATO IL TERMINAL, CITTADINI ENTRANO IN PISTA

“San Valentino è il giorno dell’anno con il maggior numero di voli di jet privati per spostamenti non lavorativi, quindi non essenziali. Non possiamo più accettarlo, siamo in una situazione di emergenza climatica, bisogna agire di conseguenza”, Lorenzo, Scientist Rebellion

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2023 – Questa mattina alle 10:00, circa 20 cittadine e cittadini, fra scienziati, accademici, studenti di scienze e sostenitori hanno bloccato le operazioni dell’aeroporto Malpensa Prime di Milano. La protesta alla quale hanno partecipato Scientist Rebellion, Extinction Rebellion e Ultima Generazione, rientra nella campagna Make them pay, promossa da Scientist Rebellion, Extinction Rebellion e Stay Grounded a livello internazionale, volta a mettere in luce come l’uso dei jet privati da parte dell’1% della popolazione, cioè le persone ricche e potenti, stia producendo effetti devastanti sul clima.

L’iniziativa di Milano non è un caso isolato: nella giornata di oggi a livello mondiale in circa 10 Paesi hanno avuto luogo azioni simultanee analoghe il cui bersaglio sono stati gli aeroporti di jet privati.

A Milano, delle venti persone che hanno preso parte alle proteste, 3 sono scienziati specializzati in varie discipline. La protesta è stata messa in atto attraverso più tattiche di disturbo delle attività dell’aeroporto: un blocco dell’accesso ai parcheggi automobilistici della struttura, l’imbrattamento delle vetrate del terminal. Dieci cittadini in protesta hanno inoltre fatto ingresso sulla pista dell’aeroporto sedendosi e incollando le proprie mani sull’asfalto di fronte a un jet parcheggiato.

Le persone coinvolte sono infine state allontanate dall’aeroporto e portate via dalla Polizia.

Redazione