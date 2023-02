Primarie Partito Democratico. A Magenta predisposti tre seggi

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 22 febbraio 2023 – Dopo il voto delle convenzioni nei circoli del Partito Democratico di tutta Italia, domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle 20 si svolgeranno le primarie del PD per eleggere il nuovo Segretario nazionale tra i due candidati Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

“Siamo l’unico partito in Italia che crede ed attua davvero la democrazia, promuovendo la partecipazione di centinaia di migliaia di persone”, sottolinea il Segretario PD di Magenta Matteo Di Gregorio. “A Magenta”, continua Di Gregorio,”saranno predisposti tre seggi: in Piazza Liberazione; davanti alla chiesa SS Carlo e Luigi a Pontevecchio e nel Piazzale della Chiesa di Pontenuovo”.

Chi può votare? “Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Sarà inoltre necessario versare un contributo di 2 Euro per le spese organizzative”. “Inoltre”, conclude il giovane segretario dei dem magentini, “possono votare presso i gazebo anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede se si pre-registrano sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vive entro le ore 12 del 24 febbraio”.

Per pre-registrarsi e per ogni altra informazione è possibile informarsi sul sito: primariepd2023.it