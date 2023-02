Bellagio. Concluso nel primo pomeriggio di oggi il recupero del corpo senza vita di un giovane di 31 anni

(mi-lorenteggio.com) BELLAGIO (CO) – Concluso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 febbraio 2023, il recupero del corpo senza vita di un giovane di 31 anni. I tecnici del Cnsas, Stazione del Triangolo Lariano, con il supporto della Stazione del Lario Occidentale (XIX Delegazione) sono stati attivati dalla centrale operativa con la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Il corpo è stato individuato in mattinata in località San Primo dall’elicottero della GdF; è stato trasportato con la barella per un tratto, poi in elicottero a valle.

Redazione