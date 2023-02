Cassago Brianza. Domato incendio divampato sul tetto di un condominio, un pompiere in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Cassago Brianza – Lecco, 28 febbraio 2023 – Evacuate per precauzione alcune famiglie residenti, concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, dopo un incendio divampato alle ore 17.30 in via Salvador Allende in un condominio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio divampato sul tetto dell’edificio.

Durante le operazioni di spegnimento, un pompiere di 34 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Merate con un’ambulanza della Croce Bianca locale, con sintomi da intossicazione

Redazione