Giugno tra musica e teatro a Godiasco e Salice Terme

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 28 febbraio 2023 – LaMarti, associazione di promozione sociale, dopo le numerose attività dedicate ai più piccoli torna con un’intensa ed emozionante iniziativa per appassionati di musica e teatro di tutte le età.

“Amate Stelle” è un festival organizzato in collaborazione con BattiBecco Agency e Spazio Verticale che accompagnerà le serate (e non solo) del mese di giugno. Ospiti di spazi concessi dal Comune di Godiasco/Salice Terme si alterneranno corsi di musica, rappresentazioni teatrali e un concerto finale con un contest musicale.

LE CLINIC MUSICALI- Da lunedì 12 a sabato 17 giugno 2023, si terranno una serie di corsi di musica con dieci docenti d’eccezione a disposizione degli allievi. I docenti che saranno presenti durante il corso sono grandi nomi della scena musicale italiana: Luca Colombo e Luciano Zadro per la chitarra, Federico Paulovich e Paolo Pellegatti per la batteria, Francesco Chebat e Dado Moroni per pianoforte e tastiere, Fulvio Tomaino e Paola Folli per il canto, e infine Maurizio Rolli e Riccardo Fioravanti per basso e contrabbasso.

RASSEGNA TEATRALE – 5 appuntamenti serali interessanti e variegati, che accontenteranno i gusti di tutti gli appassionati di teatro e non solo. Tra gli attori in scena Simona Assandri, Francesco Mastrandre, Matilde Facheris, Christian Di Domenico e Laura Formenti, in piazza Cagnoni a Godiasco.

CONTEST E CONCERTO FINALE – Un concorso musicale che mira a offrire a band e musicisti singoli la possibilità di mostrare il loro talento, di farsi notare dagli addetti ai lavori e di avere l’opportunità di sviluppare la loro carriera musicale. Il 18 giugno alle ore 21:00 nel suggestivo spiazzo del parco E. Montale di Godiasco (PV) si terrà il concerto finale del “Amate Stelle Contest”, durante la serata, oltre alle performance dei finalisti, ci saranno anche ospiti speciali, tra cui Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, Carlo Elli di RTL 102.5, Mariarosaria Murmura di Triskell Comunicazione e Federico Gasperi di Nadir Music.

“Un progetto nato e pensato per il nostro territorio, per i ragazzi, per la cultura – racconta Raffaella Mantovani, presidente di LaMarti – un’idea romantica di momenti unici e avvincenti sotto le stelle di notti di mezza estate”

Sul sito www.batti-becco.it/progetti è disponibile il programma completo degli eventi e le modalità di partecipazione alle Clinic e al Contest