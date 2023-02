Rho. “I grandi campioni del ciclismo” a Villa Burba

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 febbraio 2023 – Prima tappa di avvicinamento alla partenza da Rho della classica di ciclismo Milano-Torino, che il 15 marzo prenderà il via dal cuore della città per vedere poi il traguardo a Orbassano, dopo 192 chilometri.

Giovedì 2 marzo, alle ore 21, nella sala convegni di Villa Burba (corso Europa 291), saranno presenti Claudio Barbieri e Alberto Pontara, autori del libro “I grandi campioni del ciclismo” (Newton Compton Editore). A moderare la presentazione sarà il giornalista sportivo Alessandro Brambilla. Il Sindaco Andrea Orlandi aprirà la serata con i suoi saluti, affiancato dall’Assessore allo Sport Alessandra Borghetti.

In sintesi la presentazione del volume:

“Come mai tante persone seguono e praticano con passione il ciclismo? Perché è uno sport in cui si fatica e ci si misura innanzitutto con se stessi, con traguardi che sembrano non arrivare mai e che appaiono irraggiungibili. Il ciclismo è fatto di storie gloriose, talvolta di riscatto, altre di orgoglio, altre ancora di dignità. È fatto di cadute, quelle che danneggiano il fisico e che possono compromettere una carriera, ma anche quelle che rischiano di mettere in discussione la stessa credibilità di uno sport. Purtroppo anche di tragedie che lasciano sgomenti. Ma, senza ombra di dubbio, il protagonista assoluto è il talento. Quello di fronte al quale ci si può solo emozionare e togliere il cappello. In oltre centoventi anni di storia, il ciclismo ci ha donato emozioni incredibili, frutto di imprese e rivalità, di campioni e colpi di scena. Questo libro ritrae i grandi campioni che hanno scritto la storia di questo sport in sella alle loro biciclette”.

“I grandi campioni del ciclismo” raccoglie vite e carriere di quanti hanno fatto la storia dello sport, da Binda, Coppi, Bartali, Mercks, passando per Moser e Saronni, Bugno e Bettini, ma anche Alfonsina Strada, pioniera del movimento sportivo femminile. E ancora, da Lance Armstrong a Ocaña, da Casartelli a Scarponi e a Marco Pantani. Senza dimenticare Fignon, LeMond, Indurain, Froome e Nibali. Fino ai giorni nostri, con Pogacar, Evenepoel e Ganna.

“Stiamo lavorando alacremente per preparaci alla Milano-Torino, orgogliosi di ospitarne la partenza – spiega l’Assessore allo Sport, Alessandra Borghetti – Nel corso di questo appuntamento presenteremo anche gli sponsor dell’evento 15 marzo, cui dobbiamo il nostro ringraziamento, e le altre iniziative che sono in cantiere. Il ciclismo è un vero sport, vogliamo rendergli omaggio nel modo migliore”.

L’ingresso alla serata è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili, una parte della sala sarà riservata alle società protagoniste del ciclismo rhodense.