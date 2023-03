I giovedì di via Ansperto: il farmers’ market Il Buono in Tavola 2 compie un anno e festeggia con i milanesi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 Marzo 2023 – Giovedì 16 Marzo festeggia il suo primo anno di via Il Buono in Tavola di via Ansperto, spin off del farmers’ market di piazza sant’Eustorgio. Nascosto tra i palazzi della vecchia Milano, alle spalle di via Meravigli e nei pressi della meravigliosa chiesa di San Maurizio in Monastero Maggiore, il mercato agricolo di via Ansperto dà appuntamento ogni giovedì, dalle 8,30 alle 13,30, con il meglio della produzione agricola lombarda: dalle fattorie a chilometro vero sulle tavole dei milanesi… e, perché no? anche sulle scrivanie degli uffici che animano il centro di Milano.

Per il suo primo compleanno, i produttori di via Ansperto proporranno assaggi e degustazioni.

Nel catalogo de Il Buono in Tavola 2 , ogni settimana ciò che è stato raccolto o preparato poche ore prima, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita ed infine il consumatore finale. Aziende che hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; che rispettano la filiera di produzione: dalla coltivazione dei cereali, alle farine, al pane; dalla coltivazione delle uve, al vino; dagli allevamenti, alla macellazione, alla preparazione delle carni da cuocere o degli insaccati; dagli allevamenti avicoli alle uova.

Prodotti genuini, freschi e di stagione frutto della passione dei produttori per il territorio di cui sono espressione. Dalle cascine alle tavole dei milanesi, questi i protagonisti: Cascina Santa Brera (San Giuliano Milanese) con pane, focacce, grissini e altre specialità da forno, uova, frutta e verdura bio, conserve di pomodoro, confetture e succhi di frutta; Cascina Aurelia (Bariano, Bg) con i formaggi e gli yogurt di capra, i cosmetici a base di latte di capra; Azienda Agricola Angela Rossi (Fontanella, Bg) con carni avicole e bovine, uova, salami e farina gialla; Azienda agricola Teti Domenico (Carbonara al Ticino , Pv) con verdura e frutta, i sottaceti, i minestroni pronti nel sacchetto da cuocere; le molteplici sfumature di miele dell’azienda agricola Pace Antonio; Sparano Capelli con i vini naturali prodotti sulle colline al confine tra Lombardia ed Emilia.

Il farmers’ market di via Ansperto è parente stretto de Il Buono in Tavola di piazza Sant’Eustorgio, il mercato contadino che dal 2015 dà appuntamento ogni martedì all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio e come questo, è un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione, ma che nasce grazie ad un bando del Comune di Milano che aveva e ha lo scopo di dare spazio all’ agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza.

Redazione