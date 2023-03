Milano. Lorenteggio: due giovani feriti con arma taglio e spray urticante in via Odazio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2023 – Questa notte, intorno alle ore 1.00, in via Odazio all’altezza del civico 4, al Lorenteggio, due giovani di origine straniera, un 24enne e un 29enne, sono stati aggrediti e feriti con arma da taglio e spray urticante. Soccorsi da due ambulanze e un’automedica, i feriti sono stati trasportati in codice giallo, uno al Policlinico, l’altro al Fatebenefratelli di Milano.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che indagano per ricostruire quanto avvenuto