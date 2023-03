Morbegno. Incidente sul lavoro, grave 50enne colpito da pianta

(mi-lorenteggio.com) Morbegno, 20 marzo 2023 – Intorno alle ore 10.20 di oggi, in località impervia adiacente alla Sp 8, lungo la strada per Albaredo, un uomo di 50 anni è stato colpito alla testa da una pianta, riportando un grave trauma da schiacciamento. L’uomo, soccorso anche con l’elisoccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e i funzionari dell’ATS, che stanno ricostruendo tutta la dinamica del grave infortunio sul lavoro.

V. A.