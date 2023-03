Monza. In manette 28enne richiedente asilo gambiano per spaccio di droga: sequestrati hashish e denaro contante

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 20 marzo 2023 – Nel pomeriggio di venerdì 17 marzo, nell’ambito dei dispositivi di vigilanza prevenzione e controllo del territorio, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti della Questura, notava in questo Corso Milano un giovane che alla vista degli agenti iniziava a guardarsi intorno con circoscrizione allungando il passo. I poliziotti insospettiti per tale atteggiamento procedevano, quindi, al controllo della persona che veniva generalizzato per un 28enne cittadino gambiano richiedente asilo, il quale attraverso interrogazione banca dati risultava avere a proprio carico precedenti specifici inerenti sostanze stupefacenti.

Si effettuava, pertanto, una verifica più dettagliata e all’interno della tasca del pantalone si accertava come il giovane custodisse 3 involucri in cellophane contenenti una sostanza brunastra tipo hashish, oltre a una somma in contanti di 120,00 euro suddivisa in banconote da euro 50, 20, 10 e 5.

Alla luce dell’esito del controllo il giovane veniva accompagnato in Questura, dove gli agenti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica effettuavano il Narcotest sulla sostanza contenuta nei tre involucri che dava esito positivo al Kit reagentario per i cannabinoidi, riscontrando trattasi di hashish, per un peso complessivo di 32 gr.

Sussistendo la flagranza di reato ex art. 73 DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), di detenzione di sostanza stupefacente tipo hashish finalizzata allo spaccio, il 28enne gambiano veniva tratto in arresto e associato presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione della Procura delle Repubblica di Monza per la celebrazione del giudizio per direttissima.

La droga e il denaro contante, provento illecito dell’attività di spaccio, venivano sottoposti a sequestro penale.

Nel contempo, il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione per la segnalazione del rigetto della richiesta d’asilo alla procedente Commissione Territoriale per i Rifugiati con il successivo collocamento presso un CPR, all’esito della definizione dell’udienza per direttissima.