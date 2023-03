Festa di Primavera al Monte Stella

Domenica 26 Marzo 2023, dalle ore 15:00 – Punto di ritrovo presso Area giochi Bimbi, piazza Santa Maria Nascente, Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2023. Grande festa al Monte Stella! Domenica 26 marzo, festeggiamo tutti insieme l’arrivo della Primavera nel bosco dell’unica montagna di Milano.

Si parte alle 15 con lo spettacolo “Se Milano Non Va alla Montagna. Il Monte Stella”della compagnia Dramatrà che, grazie al linguaggio coinvolgente del teatro e della musica, inviterà il pubblico a partecipare ad una passeggiata-spettacolo alla scoperta della storia delle alture di Milano, partendo dalla fermata della metropolitana per poi salire a Monte Stella, scendere nel Giardino dei Giusti ed esplorare una parte del QT8. Lo spettacolo sarà riproposto in un secondo turno alle 17:30. (per prenotazioni scrivere a: info@dramatra.it)

Sempre dalle 15:00, a ciclo continuo, verranno proposte tante attività per bambini, tra cui una caccia al tesoro, un laboratorio di ombre e, alle 16:30, l’immancabile appuntamento con la merenda.

Alle 16:00 CAI Milano propone un mini-trekking per le vie del quartiere, con ritrovo alla fermata MM1 QT8 e arrivo a tappe sulla cima del Monte Stella. (per prenotazioni telefonare allo 02 86463516 oppure scrivere a: frontoffice@caimilano.eu)

In serata, alle 18:00, l’Anfiteatro ospiterà la performance del quintetto di fiati Placard Wind Quintet che accompagnerà il pubblico nell’ascolto di “Journey through Plantasia”.

In conclusione, alle 19:15, a tutti i presenti verrà offerto l’aperitivo.

L’iniziativa si inserisce in “Lavori al Monte Stella: Partecipazione e Territorio”, un progetto di Comune di Milano, APS AmbienteAcqua Onlus, Agriporto, AIPIN, CAI Milano, Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, Gallab, Non Riservato. È realizzato con il patrocinio di Municipio 8 Comune di Milano, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana, con la collaborazione di MM e con il sostegno di Levissima.

INFORMAZIONI

Tutti gli eventi sono gratuiti. (Escluso costo assicurazione per il solo Trekking CAI 7,50 €)

Attrezzatura richiesta: Scarpe comode, curiosità e voglia di divertirsi insieme.

foto: crediti Fronteddu Raffaele

V.A.