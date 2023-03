SICCITÀ, ASSESSORE SERTORI A ‘FORUM TRIENNALE’: REGIONE MONITORA SITUAZIONE CON TAVOLO ‘AD HOC’, PRONTI A INTERVENIRE

COSA CI ASPETTIAMO PER QUESTA STAGIONE – “Nei Tavoli di gennaio – continua l’assessore Sertori – Regione Lombardia ha avviato le interlocuzioni con i gestori dei laghi regolati per trattenere più risorsa possibile nei grandi laghi (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda) e chiesto agli operatori idroelettrici di attivarsi a trattenere più risorsa possibile negli invasi montani, raccogliendo già la disponibilità di Terna, gestore nazionale del sistema elettrico”. “È chiaro che l’agricoltura lombarda necessita di acqua in un ristretto periodo dell’anno, vorremmo evitare – sottolinea l’assessore – che a una situazione che comporterà probabili ripercussioni per l’economia lombarda si aggiunga un contenzioso tra gestori idroelettrici e mondo agricolo”. PROSPETTIVE PER IL FUTURO – “Se quello che è accaduto in questi due anni dovesse diventare la nuova normalità, ciò – rimarca l’assessore – dovrà comportare inevitabilmente un adattamento del sistema produttivo irriguo-agricolo lombardo”.