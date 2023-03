Valmasino. Soccorso nella notte alpinista precipitato sulla parete Sud-Est del Pizzo Badile

(Mi-lorenteggio.com) VALMASINO (SO), 21 marzo 2023 – Intervento stanotte per la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. I tecnici sono stati allertati poco prima di mezzanotte per un alpinista precipitato sulla parete Sud-Est del Pizzo Badile, alla quota di 3000 metri, durante la discesa in corda doppia con un amico. L’uomo ha riportato una probabile lussazione della spalla e la probabile frattura di alcune costole. L’elicottero di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha effettuato dei tentativi ma le condizioni di visibilità non permettevano di raggiungere la persona infortunata. Sono quindi partite le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Nel frattempo, considerati i tempi e la complessità dell’intervento, è intervenuto anche il soccorso della Guardia svizzera Rega, che ha fatto un tentativo da Nord. I due alpinisti sono stati individuati e recuperati, quello ferito è stato trasportato in ospedale in Svizzera, quello illeso accompagnato al rifugio Giannetti. Sette in tutto i soccorritori impegnati. L’intervento è finito all’alba.